Prosecco Docg, Confindustria: «Incontro a fine agosto per chiarire la comunicazione»

Il Gruppo Vinicolo di Confindustria Veneto Est con il presidente Stefano Bottega promuoverà un incontro nella seconda metà di agosto a Palazzo Giacomelli a Treviso dedicato alla comunicazione istituzionale dell’area Prosecco Docg dopo la lettera aperta di alcuni produttori che esprimeva disagio rispetto ad alcune scelte e una conseguente richiesta di approfondimenti.

«Inviteremo all’incontro gli stessi produttori, le associazioni di categoria e i consorzi - dichiara Stefano Bottega -. Tra i firmatari della lettera ci sono molti importanti aziende vinicole associate a Confindustria, comprendiamo le loro argomentazioni e riteniamo sia utile un confronto costruttivo per far sì che le diverse anime dell’intero sistema Prosecco vengano valorizzate nel segno di un’armonia di fondo. Consideriamo corretto presentare le differenze e la ricchezza del mondo del Prosecco e definire e coordinare una corretta comunicazione va nell’interesse di tutti - conclude Bottega -. Il mondo Prosecco è infatti espressione di un sistema inclusivo in cui tutte le parti sono componenti attive di un mosaico che deve avere come unico obiettivo la valorizzazione del territorio e del suo prodotto simbolo».

Il commento

«Giusto promuovere il territorio e tutte le ricchezze che può offrire, e ancor più giusto farlo con passione e trasporto, ma per ottenere dei veri risultati dobbiamo lavorare in squadra, scongiurando fughe in avanti che non portano a nulla. Con questa convinzione ho scritto oggi ai sindaci dei 29 Comuni dell’area Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ringraziandoli per il loro quotidiano lavoro nella promozione organica del nostro territorio, del sostegno al presidente della Regione Luca Zaia e alla presidente della importantissima Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Marina Montedoro. Il lavoro capillare di promozione enogastronomica, turistica e culturale compiuto negli ultimi anni, proprio sotto il “marchio” delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ha permesso alla nostra splendida area di farsi conoscere in tutto il mondo, di ricevere centinaia di migliaia di turisti che ogni anno restano incantati dalle nostre rive, e di far conoscere la nostra terra in tutto il mondo. Ed è in questa direzione che dobbiamo andare, migliorando là dove c’è da migliorare e, soprattutto, lavorando insieme, per il bene del nostro territorio». A dirlo, anticipando i contenuti di una lettera inviata ai primi cittadini delle Colline Unesco, è Alberto Villanova, presidente dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta in Consiglio regionale del Veneto.

«Il nostro è un sito unico al mondo - continua Villanova -, e naturalmente oltre al Prosecco Docg, vanto della nostra terra, dei nostri produttori e dei nostri cittadini, ci sono anche tante altre eccellenze. C’è l’ingegno umano che ha saputo trasformare le difficoltà ambientali della conformazione delle colline in un vantaggio per le viti. C’è la straordinaria capacità di accoglienza delle nostre comunità. C’è un paesaggio mozzafiato che attira tantissimi ammiratori. C’è la letteratura di Andrea Zanzotto che ha reso i nostri paesi un prezioso centro culturale. E c'è, da ultimo, una cabina di regia che vede coinvolti i Sindaci del nostro territorio, la Regione Veneto, l’Associazione per le colline Unesco, le Pro Loco e tutti gli attori, istituzionali, ma non solo, che lavorano da anni insieme per questo nostro inestimabile patrimonio. Tutto questo viene valorizzato solo là dove si lavora uniti per il bene delle nostre comunità e senza interessi di parte».