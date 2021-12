A Le Manzane Castagnata & Prosecco Solidale

Giovedì 9 dicembre la presentazione del nuovo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry prodotto con l’uva della vendemmia benefica di settembre a favore della LILT di Treviso. I numeri: 91 quintali di uva Glera raccolti e 8 mila e 500 di spumante per aiutare le donne operate di tumore al seno.

Alla cantina Le Manzane, giovedì 9 dicembre, si stappa la prima bottiglia del Prosecco Solidale 2021 con un brindisi e una castagnata aperta a tutti.

Appuntamento alle 19.00, nel piazzale della tenuta San Pietro di Feletto (TV), per l’anteprima del nuovo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry Limited Edition, frutto della 10ª “Vendemmia solidale - Festa e beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore” che si è tenuta lo scorso 12 settembre. L'evento è aperto a tutti. E’ gradito un cenno di conferma allo 0438 486606 o info@lemanzane.it.

«Quel giorno - hanno spiegato Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin, titolari della cantina Le Manzane - siamo riusciti a raccogliere, tutti insieme, 91 quintali di grappoli di Glera in poco più di un’ora e mezza. L’uva è stata poi vinificata e spumantizzata a parte consentendoci di ottenere il Prosecco Solidale che stiamo proponendo in questi giorni alla nostra clientela. Doneremo poi una parte del ricavato della vendita alla LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Treviso ODV. La grande forza della Vendemmia Solidale sta nella grande partecipazione di sponsor, partner, volontari, senza dimenticare le centinaia di persone che ogni anno, a fine estate, vengono alla nostra manifestazione aiutandoci a realizzare questo grande progetto benefico».

I fondi raccolti serviranno a finanziare il progetto Akea Rosa della LILT, l’attività di voga in dragon boat sul Fiume Sile per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno. Grazie ad alcuni studi, infatti, si è scoperto che il movimento ritmico e ciclico della pagaiata non è dannoso come si pensava, ma al contrario è benefico perché rinforza la pompa linfatica e diviene una sorta di linfodrenaggio naturale favorendo la prevenzione del linfedema.

Le bottiglie di Prosecco Solidale, impreziosite da un bindello dedicato alla LILT e da un’etichetta in Braille, si possono trovare nel nuovo shop online (https://www.lemanzane.com/shop) per ordini minimi di 6 bottiglie e con la possibilità, per tutti coloro che si iscrivono alla newsletter, di usufruire di un codice sconto del 10%. Per le spedizioni vengono utilizzati solo cartoni eco-friendly. Le bottiglie si possono acquistare anche nelle enoteche, nei negozi specializzati e al Wine Shop “PaperCigno” della cantina Le Manzane.

INDIRIZZO E ORARI DI APERTURA - Il Wine Shop “Papercigno” è a San Pietro di Feletto (Treviso) in via Maset, 47/b lungo la strada provinciale 635 tra Conegliano e Tarzo. Nel mese di dicembre il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00.