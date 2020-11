Il prosecco solidale di cantina Manzane a sostegno dei reparti Covid di Treviso

Sarà un Natale sicuramente diverso, ma l’impegno della cantina Le Manzane a favore delle persone meno fortunate si rinnova anche quest’anno. Come? Con un invito a brindare con il Prosecco Solidale, frutto della 9ª edizione della vendemmia solidale che si è tenuta lo scorso 11 settembre alla tenuta di San Pietro di Feletto (TV). La manifestazione si è svolta in forma ridotta a causa delle restrizioni anti-Covid e ha visto la partecipazione straordinaria di Sammy Basso e dell’atleta paralimpica Giusy Versace.

Sammy Basso, simbolo della lotta alla progeria, è stato chiamato a stappare la prima bottiglia del nuovo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry prodotto in edizione limitata per il Natale dalla cantina Le Manzane.

Il prosecco “solidale” è frutto della vendemmia a scopo benefico, forbici alla mano, centinaia di enoappassionati, famiglie e amici hanno partecipato alla vendemmia dell’uva tra i filari di Glera. Ora i grappoli raccolti si sono trasformati in un vino che fa bene, anzi che fa del bene: chi lo acquisterà. Una parte del ricavato della vendita, nel periodo prenatalizio, del prosecco “solidale”, infatti, sarà devoluto.

«Anche se distanziati brindiamo lo stesso, in sicurezza e per una buona causa - spiegano Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin, titolari dell’azienda Le Manzane -. Parte del ricavato della vendita delle bottiglie del nuovo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry, infatti, sarà devoluto ai reparti Covid dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Quest’anno come cantina abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative di sanità pubblica per far fronte all'emergenza coronavirus avviata dall’Associazione “Per Mio Figlio” Onlus».

Pensate come idea regalo, per un brindisi o come dono da mettere sotto l’albero, le bottiglie di Prosecco Solidale, vengono vendute nella loro elegante confezione, impreziosite da un bindello dedicato alla onlus e da un’etichetta in Braille. Si possono acquistare nelle enoteche, nei negozi specializzati, al Wine Shop “PaperCigno” della cantina Le Manzane e su ordinazione telefonando allo 0438 486606. E’ prevista la spedizione per un minimo di 6 bottiglie. Consigliata la prenotazione.

INDIRIZZO E ORARI DI APERTURA - Il Wine Shop “Papercigno” si trova a San Pietro di Feletto (Treviso) in via Maset, 47/b lungo la strada provinciale 635 tra Conegliano e Tarzo. Durante le festività, fino al 6 gennaio, il punto vendita della cantina è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30. Chiuso il 25 e 26 dicembre. Degustazioni guidate per gruppi su prenotazione.

Le Manzane è un’azienda, a conduzione familiare, fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da più di 30 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo 34 Paesi.