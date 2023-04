Emendamento anti Prosek, ok dal Parlamento UE: «Il vero Prosecco è italiano»

Nuovo regolamento sulle Dop e Igp approvato in commissione Agricoltura dell'Europarlamento: un emendamento atteso da tempo che vieta a menzioni tradizionali come il Prosek di richiamare nel nome a denominazioni di origine protetta, come il Prosecco. Tra le altre novità approvate, l'obbligo di indicare sull'etichetta di qualsiasi prodotto Dop e Igp il nome del produttore e, per i solo prodotti Igp, l'origine della materia prima principale, nel caso arrivi da un paese differente rispetto allo Stato membro in cui è prodotta. Il testo è stato approvato con 46 voti favorevoli, ovvero all'unanimità. Nelle prossime settimane il testo passerà in plenaria, quindi gli eurodeputati saranno pronti a negoziare con il Consiglio Ue.

I commenti

La senatrice veneta della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo a Palazzo Madama, e componente della commissione Agricoltura, commenta la notizia con queste parole: «L’emendamento anti-Prosek approvato dalla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, rappresenta una vittoria importantissima per tutto il Made in Italy perché stoppa, in maniera netta, i tentativi illegittimi e fraudolenti di Paesi come la Croazia di danneggiare il nostro Prosecco. Speriamo che l’approvazione di questo emendamento, se confermato poi nel testo finale, dia finalmente una mossa alla Commissione europea che ha la gravissima colpa di aver avviato l’iter per il riconoscimento del Prosek e che da mesi è latitante sulla questione. La Commissione Ue deve chiudere velocemente questo scandaloso dossier con una pronuncia definitiva che metta per sempre la parola fine alla truffa del Prosek croato. Basta con le ambiguità, i ritardi e i doppi giochi della Commissione europea: il vero Prosecco è quello italiano, prodotto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, l’unico a essere riconosciuto e tutelato dalle denominazioni Doc e Docg. E non c’è Prosek che tenga».

«Abbiamo lottato per difendere il comparto agricolo e il vino italiano sui tavoli europei. E abbiamo vinto!». Così Gianantonio Da Re, europarlamentare trevigiano della Lega e membro del gruppo Identità e Democrazia. «Oggi abbiamo salvaguardato le nostre eccellenze, in primis il Prosecco - spiega Da Re -. In Commissione Agricoltura, infatti, abbiamo votato a favore della proposta di Regolamento sulla revisione delle Indicazioni Geografiche. Un punto fondamentale per l’Italia, in quanto protagonista con il maggior numero di prodotti agroalimentari riconosciuti dall’Unione». L'obiettivo del regolamento è quello di valorizzare le specificità, le qualità e la protezione internazionale, così da evitare pratiche di contraffazione sul mercato stimate in 75 miliardi di euro annui solo in Europa. «Nella proposta di regolamento, la Lega ha inserito due emendamenti che hanno lo scopo di vietare l’utilizzo di un termine come menzione tradizionale che rappresenta già un’indicazione geografica di un altro Stato membro - continua l’eurodeputato -. In questo modo, agli Stati sarà vietato evocare le indicazioni geografiche di altri Stati membri. Grazie al grande lavoro di squadra degli italiani, vengono difesi i prodotti tipici, frutto delle nostre traduzioni e della nostra storia. Il nostro vino è salvo, brindiamo al Prosecco».