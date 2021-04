Gli organizzatori della protesta di Conegliano non si fermano: pronto un evento a Vittorio

Gli organizzatori della manifestazione di Conegliano non si fermano e nonostante le polemiche dei giorni scorsi annunciano una nuova data per scendere in piazza.

L'evento si terrà il 2 maggio a Vittorio Veneto in piazza del Popolo dalle ore 14. Devis Bonaldo, promotore dell'iniziativa, ha confermato che «Non ci fermeremo finché continueranno a toglierci la libertà come fosse una dittatura» e che stanno lavorando a nomi di importanza nazionale.