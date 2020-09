Un nuovo mezzo per la Protezione civile di San Zenone: la benedizione domenica scorsa

Domenica scorsa si è tenuta la Santa Messa a San Zenone con la benedizione dei volontari della nostra Protezione civile e dei mezzi a loro disposizione per gli interventi di emergenza. E’ stato un bel momento, utile anche per ricordare il prezioso aiuto e supporto di questa squadra di 40 persone che mette a disposizione il proprio tempo per garantire la sicurezza e l’incolumità della comunità. E’ stata anche l’occasione per benedire il suo nuovo mezzo - finanziato dal Comune attraverso fondi comunali e di privati - un Nissan Navara pickup e le nuove attrezzature finanziate dalla Regione.

Con queste nuovi strumenti, la Protezione civile può ora contare su una dotazione adeguata:

• 2 automezzi pickup con verricello

• 1 automezzo Bremach con verricello per trasporto cose

• 2 carrelli

• 1 idrovora

• 2 motopompe

• 2 pompe a immersione

• 5 motoseghe

• 3 completi antitaglio per motosega

• 1 torre faro

• 3 generatori di corrente

• 2 decespugliatori

• 2 rasaerba

• 1 tenda

• 8 torce per alta visibilità



"L’amministrazione comunale e la Protezione civile ringraziano i volontari e i donatori che hanno reso possibile l’acquisto dell’automezzo e donato altri beni: F.M.I. di Martinello Franco, dott. Carlo Giacomelli della Farmacia La Carinatese, Centro per l'arredamento Bravo Emilio, Macelleria Carron Massimo, Trattoria Volpara - Malga Verde, Grisport".

