Alla protezione civile di Zero Branco la Medaglia d’Oro al Merito Costantiniano

La massima riconoscenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la Medaglia d’Oro al Merito Costantiniano, è stata consegnata all’Associazione Volontari O.D.V. di Zero Branco. La cerimonia si è tenuta venerdìì pomeriggio nella cornice di Villa Guidini, alla presenza del Segretario Generale dell’Ordine Costantiniano Gianpaolo Grazian, del Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, dell’Assessore Regionale Gianpaolo Bottacin oltre che del Sindaco di Zero Branco Luca Durighetto e di altre autorità civili e militari. Le autorità, nei propri interventi, hanno ricordato i momenti più complessi della pandemia e l’azione straordinaria dei volontari, di Zero Branco, del Veneto e di tutta Italia, ringraziandoli per l’impegno e la dedizione. A ricevere la Medaglia Salvatore Carlozzo, Presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile di Zero Branco. Durante la cerimonia, a presentare le finalità dell’Ordine, il dottor Lucio Pasqualetto, Delegato Vicario del Triveneto dell’Ordine stesso, già Sindaco del Comune di Zero Branco.