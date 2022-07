Disabilità, firmato il protocollo unico per l'inclusione sociale

«Se le formiche si mettono d'accordo possono spostare un elefante». Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, cita questo proverbio del Burkina Faso per presentare la firma del nuovo protocollo unico dedicato all'inclusione delle persone con disabilità in provincia di Treviso.

A sottoscriverlo, giovedì 21 luglio, oltre all'azienda sanitaria, c'erano anche i comitati, la Conferenza dei sindaci, l'Ufficio scolastico provinciale, i rappresentanti delle associazioni disabilità dei tre distretti, il Consorzio Intesa e la Rete Synergasia. Subito dopo la firma del protocollo è stato costituito un gruppo di lavoro, insediatosi oggi stesso e composto da 22 persone, per iniziare fin da subito una concreta collaborazione volta alla co-programmazione e co-progettazione.

Gli obiettivi

Individuare i bisogni nell’ambito della disabilità definendo i criteri di priorità nell’erogazione dell'accesso ai servizi.

Partecipare al confronto propedeutico alla costruzione dei criteri e degli strumenti accessori che regolano le convenzioni con il terzo settore.

Stimolare l’attuazione di percorsi di miglioramento della rete dei servizi a favore delle persone con disabilità.

Promuovere progetti anche sperimentali e pratiche innovative a favore delle persone con disabilità sia nelle esperienze di residenzialità, sia nel sostegno ai processi di autonomia lavorativa e sociale, in un’ottica di filiera dei servizi e delle opportunità presenti nei territori.

Favorire la costruzione condivisa del Progetto di Vita e la promozione della sua sostenibilità in tutte le fasi di crescita e sviluppo della persona con disabilità ed il suo contesto di vita.

Sostenere iniziative ed interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione sulla rete delle risposte accessibili per le persone con disabilità.

Incoraggiare le azioni a sostegno della cittadinanza attiva, le iniziative di auto mutuo aiuto e di aggregazione delle persone con disabilità, la solidarietà organizzata.

Con questo protocollo l'Ulss 2 intende dare continuità al sistema di relazioni avviato nelle ex Ulss 7, 8 e 9, con lo scopo di favorire la fattiva cooperazione per la promozione di servizi e di attività rivolte all’inclusione sociale delle persone disabili, tenendo conto delle azioni già in atto nel territorio.