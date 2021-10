Comuni e sindacati: siglato il patto per spendere i fondi del Recovery Plan

Martedì 12 ottobre la firma del protocollo d'intesa nella sede della Provincia di Treviso. Programmazione coordinata per intercettare i fondi europei. Il programma in cinque punti essenziali

Nella Marca, in questi anni, il regolare confronto fra le parti sociali e gli enti pubblici ha contribuito a garantire la tenuta della coesione sociale, il contenimento della pressione fiscale, il mantenimento dei servizi di welfare territoriale e la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture pubbliche utili al territorio anche ai fini della salvaguardia ambientale. Forti di questi risultati Cgil, Cisl e Uil e l'associazione Comuni della Marca Trevigiana hanno siglato nella mattina di martedì 12 ottobre, nella sede di via Cal di Breda, il protocollo di intesa rinnovando la storica collaborazione tra enti locali e sindacati nella nostra provincia.

Per l’Associazione Comuni ha firmato la presidente Mariarosa Barazza; per le Organizzazioni Sindacali: Maurizio Visentin, segretario generale di Cgil Treviso, Massimiliano Paglini, segretario generale di Cisl Belluno-Treviso, Gianluca Fraioli, coordinatore provinciale di Uil Treviso, Virgilio Biscaro (Spi-Cgil), Franco Marcuzzo (Fnp-Cisl), Beniamino Gorza (Uilp), Marta Casarin (Fp-Cgil), Mario De Boni (Fp-Cisl), Roberto Meneghello (Fp Uil). Sono state coinvolte anche le organizzazioni di categoria che rappresentano i lavoratori del pubblico impiego e i pensionati.

I commenti

«Se nella nostra provincia le cose funzionano è perché gli attori sociali si parlano costantemente, collaborano, costruiscono percorsi comuni - spiega Mariarosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni - Una società e un’economia funzionano quando le maglie del dialogo tra i soggetti che hanno la responsabilità della governance son ben salde. In genere accordi come quelli di oggi non fanno notizia ma costruiscono le fondamenta solida della casa comune a beneficio di tutti». «Il protocollo siglato oggi - concludono i segretari di Cgil, Cisl e Uil territoriali - si colloca nell’ambito di un percorso pluriennale di contrattazione sociale, durante il quale il confronto con le Amministrazioni Comunali della Marca ha permesso di trovare soluzioni e sinergie atte a migliorare le condizioni di cittadini, pensionati e lavoratori, di garantire alle famiglie tariffe calmierate e progressive per l’accesso ai servizi e di condividere una gestione trasparente della cosa pubblica da parte dei Comuni. I Sindaci nei prossimi mesi dovranno gestire importanti risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulla gestione di questi fondi è importante che ci sia una forte condivisione con le parti sociali, per indirizzarli verso progetti che pongano al centro politiche concrete di sostegno all’economia, all’occupazione, al welfare».

Il nuovo protocollo

Sono cinque i punti contenuti nel nuovo protocollo firmato questa mattina dai Comuni con i sindacati e toccano temi strategici per lo sviluppo della Marca come programmazione coordinata per intercettare i fondi del Recovery Plan e degli altri fondi europei; l’individuazione congiunta dei bisogni emergenti e il potenziamento del welfare di comunità; la condivisione delle banche dati di prestazioni sociali per stroncare il fenomeno dei “furbetti”; il tema delle aggregazioni tra servizi comunali per ottimizzare spesa e prestazioni. Ecco i cinque punti sottoscritti dai firmatari: