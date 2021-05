Mostre, eventi ed aree da riqualificare: «Intesa per il rilancio di Treviso»

E' stato presentato lunedì 24 maggio il protocollo d’intesa tra Comune di Treviso e Camera di Commercio per il rilancio economico e turistico del capoluogo di Marca. La collaborazione tra i due enti, che coinvolgerà anche altri soggetti pubblici e privati, avrà lo scopo di consolidare l’immagine di Treviso come territorio vocato al turismo e alla promozione di eventi.

La Camera di Commercio si è impegnata a partecipare con un importo di 300mila euro totali (100mila annui) all’organizzazione delle mostre “Paris Bordon”, temporanea di livello internazionale dedicata al più grande pittore cui Treviso abbia dato i natali; “Hayez, Canova, Martini”, realizzata con la partecipazione delle più importanti istituzioni museali venete in occasione dell’inaugurazione della nuova sede museale “Luigi Bailo”, e in particolare la nuova “Galleria Canova” dove saranno esposte le raccolte ottocentesche; rassegne annuali di eventi estivi (“Estate Incantata”) e natalizi (“Natale Incantato”); eventi annuali di grande richiamo, come il Carnevale della marca, le stagioni teatrali e liriche del Teatro Mario Del Monaco. Il Protocollo riconosce inoltre l’azione della Fondazione “Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta”, quale partner in azioni di sensibilizzazione e promozione del patrimonio e dei temi mazzottiani, dall’arte, all’ambiente, al turismo sostenibile, nonché l’impegno della Camera nel sostegno all’Associazione “Premio letterario Giuseppe Mazzotti”. Comune e Camera di Commercio hanno avviato un processo di condivisione del progetto di riqualificazione dell’area compresa tra Piazza Borsa e i giardini di Sant’Andrea, inclusa la sede camerale stessa sita in Piazza Borsa dove potranno trovare collocazione l’Ufficio Attività Produttive del Comune così da creare un unico hub di servizi per le imprese.

I commenti

«Si tratta di un accordo importante che suggella una sinergia importantissima con la Camera di Commercio di Treviso Belluno - afferma il sindaco Mario Conte - L’ente camerale ha sempre risposto “presente” alle iniziative messe sul tavolo per la promozione della Città, la valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività produttive. Anche attraverso questo nuovo protocollo viene condivisa un’idea di città accogliente, aperta alle novità e attrattiva. Ringrazio inoltre il presidente Mario Pozza per aver condiviso con noi il percorso per la riqualificazione e l’ammodernamento dello stabile ospita la sede della Camera di Commercio e la conseguente valorizzazione di via Fiumicelli e via Toniolo, intervento che darà vitalità ad un intero quadrante a beneficio della collettività». «Questo accordo non è solo un accordo tra le parti, ma è in sé un'azione strategica coordinata - evidenzia il presidente Mario Pozza - Le categorie economiche, infatti, tramite la Camera di Commercio, partecipano attivamente al rilancio del Centro Storico della Città di Treviso. L’Ente è rivolto a rispondere alle esigenze del capitale sociale territoriale quale soggetto inclusivo nella sua funzione di interlocutore e attivatore di progetti. Con la riqualificazione del quadrante di Piazza Borsa guardiamo alla ripartenza per far rivivere la città, da protagonisti ai cittadini e per far sentire "come a casa" i turisti, puntando alla loro fidelizzazione. Questo obiettivo ambizioso richiede un impegnativo lavoro di squadra che si realizza anche con la firma di questo accordo con il Sindaco di Treviso, che ringrazio. Oggi, viene inoltre riconosciuto ancor di più il ruolo dell'Ogd, lo strumento organizzativo identificato dalla Regione del Veneto, per la programmazione e promozione turistica trevigiana. Continueremo a sostenere il Premio Gambrinus Mazzotti perché crediamo nella cultura e nelle nuove proposte, germogli di nuove idee. Mi pare che ci siamo tutti, non resta che metterci subito al lavoro, certi che faremo un buon lavoro».