Ultimo consiglio provinciale: approvato il bilancio della Provincia di Treviso

Giornata importante ieri in Provincia di Treviso, dove si sono tenuti rispettivamente in Sala Consiglio e in Auditorium, l’ultimo Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, per approvare entro la fine dell’anno il Bilancio di Previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione. L’ordine dei lavori prevedeva prima la discussione in Consiglio Provinciale, poi il passaggio all’Assemblea dei Sindaci, poi il ritorno in Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva.

Il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato prima approvato dall’Assemblea dei Sindaci con tutti voti favorevoli ad eccezione di un astenuto. Poi, in Consiglio Provinciale, è stato approvato definitivamente, con tutti favorevoli tranne 4 astenuti. Con l’occasione, il presidente della Provincia di Treviso ha presentato ai sindaci un resoconto delle attività realizzate dalla Provincia durante il mandato, dettagliando i vari filoni di intervento che è possibile consultare a questo link:

https://issuu.com/ufficiocomunicazione/docs/brochure_definitiva_-_fine_mandato_marcon_bassa