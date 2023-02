Viabilità, conclusi i lavori lungo la provinciale dei Colli Settentrionali

La Provincia ha concluso in questi giorni i lavori di messa in sicurezza sulla provinciale 152 "dei Colli Settentrionali" in località San Lorenzo a Vittorio Veneto, riaprendo la strada al traffico nel luogo interessato dalle opere, precisamente al chilometro 30+750.

L'intervento, finanziato dalla Provincia con mezzi propri per un valore complessivo di 65mila euro, si era reso necessario per ripristinare e consolidare i muri di contenimento e sostegno del terreno a lato della carreggiata che avevano subito un naturale degrado causato dal tempo, delle piogge e degli agenti atmosferici.

Sempre sulla provinciale 152 sono attualmente in corso a Tarzo, in un altro tratto stradale in prossimità del confine con Vittorio Veneto (al km 27+800), altri lavori di messa in sicurezza dei muri di sostegno e delle strutture di contenimento laterali: la provinciale resterà dunque chiusa in quel punto per consentire il completamento delle opere, che saranno terminate in circa 10 giorni.