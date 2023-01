Pulizia del Cagnan, messi in sicurezza i pesci lungo il canale

Il Comune di Treviso ha previsto un intervento di pulizia del canale Cagnan nei prossimi giorni, per tutelare la fauna ittica del corso d'acqua, sabato 28 gennaio, la Pescatori Sile ha quindi effettuato il recupero dei pesci presenti.

Gli esemplari recuperati sono stati in gran parte spostati nelle acque del Sile, davanti al palazzo dell'Università. Presenti ad assistere il consigliere comunale Giorgio Torresan, l'assessore Sandro Zampese, i dirigenti dell'associazione Pescatori Sile, Roberto Ongaro, Gabriele Giuseppucci, Francesco Calzavara e Mariano Mestriner. Il servizio di vigilanza è stato affidato a Fausto Cavallazzi e Dego D'urso, diversi i soci intervenuti per il recupero che ha incuriosito diversi passanti arrivati in centro a Treviso nella mattinata di sabato.