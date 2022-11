Piccolo Rifugio, festa per il nuovo pulmino dell'associazione

Vacanze, gite e uscite confortevoli e in sicurezza per le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto: sono possibili grazie al nuovo pulmino Ford Transit Custom dell'associazione Lucia Schiavinato, i volontari del Piccolo Rifugio.

Domenica 13 novembre, a Vittorio Veneto, la presentazione del nuovo veicolo, con la benedizione di monsignor Rino Damo. A rendere possibile l'acquisto, il contributo di Banca Prealpi San Biagio, rappresentata alla cerimonia dal vicepresidente Gianpaolo De Luca; e della Fondazione Piccolo Rifugio, rappresentata dal vicepresidente Dino Mulotto. Fondamentali anche le offerte raccolte dalle edizioni 2020 e 2021 della Little Run per il Piccolo Rifugio: presenti alla cerimonia per la Little Run Deborah De Nardi e Alessandro Padovan, ideatori, e Giulio De Antoni, di Scuola di Maratona. A portare il saluto del Comune di Vittorio Veneto, l'assessore alle politiche sociali Antonella Caldart. Sono circa 50 i volontari dell'associazione Lucia Schiavinato: prendono il nome di Lucia Schiavinato, fondatrice del Piccolo Rifugio, di cui ricorrono, giovedì 17 novembre, i 46 anni dalla scomparsa.