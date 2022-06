Covid, la domenica resterà aperto solo il punto tamponi in Dogana

Sempre meno accessi ai Covid point dell'Ulss 2. Il numero di tamponi giornalieri è crollato nelle ultime settimane sia per i residenti in provincia di Treviso che per i profughi dall'Ucraina, poche decine nell'ultimo mese. A fine maggio la media giornaliera era di 4/5 tamponi per i cittadini ucraini arrivati nella Marca. Anche per questo motivo dal 12 giugno i punti tampone di Altivole e San Vendemiano la domenica resteranno chiusi. Rimarrà aperto, nei giorni festivi, solo il Covid point all’ex dogana di Treviso. Per accedervi sarà necessaria l'impegnativa del medico di base e la prenotazione sul sito dell'Ulss 2.