Punti tampone deserti, chiudono i Covid point di Casier e Castelfranco

Sempre meno accessi ai punti tampone dell'Ulss 2: l'azienda sanitaria ha deciso quindi di rimodulare l'attività dei Covid point chiudendo i centri di Casier e Castelfranco Veneto (ex Melodi) da domenica 13 febbraio. Da mercoledì 16 febbraio, invece, i punti tampone di Altivole, Conegliano e Treviso chiuderanno alle ore 17.

Le fasce orarie di accesso ai Covid point, a seguito dell’attivazione del portale di prenotazione per i positivi che devono uscire dall’isolamento, sono differenziate tra prenotati e non prenotati come indicato nella tabella sottostante: