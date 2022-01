Covid, 330 classi con provvedimenti dopo tre giorni di scuola

Dopo soli tre giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza sono salite a 330 le classi con provvedimenti Covid in provincia di Treviso, di cui cui 60 in quarantena e il resto in monitoraggio e autosorveglianze. L'incremento rispetto a ieri sera e stato di ben 203 classi. Una situazione aggravata anche dai disagi sul fronte dei trasporti: 90 le corse cancellate da Mom nella sola giornata di oggi.

Da mercoledì 12 gennaio, i Covid point di Castelfranco (Melodi), Casier (Dosson) e Conegliano (Via Galvani) tornano a essere dedicati esclusivamente al monitoraggio scolastico per gli alunni, con accesso programmato. Gli studenti che frequentano le scuole dell’opitergino-mottense devono recarsi invece al Covid point di Oderzo, che rimane attivo per tutta la popolazione. Si ricorda che lo screening scolastico è riservato esclusivamente agli alunni che per accedere al Punti tampone dovranno obbligatoriamente rispettare l’appuntamento (sede, giorno e ora) indicato nel provvedimento scolastico. I Comuni di afferenza di ciascun Punto tampone fanno riferimento alla sede scolastica frequentata e non alla residenza dell’alunno. Il personale scolastico (insegnanti e personale ATA) coinvolto nel provvedimento deve invece recarsi presso i Punti tampone aperti a tutta la popolazione, non nei Covid Point dedicati agli alunni. Di seguito l’elenco dei punti tampone dedicati alle scuole: