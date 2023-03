Covid, punti tampone dell'Ulss 2 aperti solo la mattina

Visto il progressivo calo degli accessi ai punti tampone della Marca, l’Ulss 2 ha predisposto una rimodulazione degli orari a partire da sabato 1º aprile. Dal lunedì al venerdì, nei vari distretti sanitari, si potranno fare tamponi solo la mattina.

Distretto Asolo: dalle ore 10 alle ore 12, ex scuola elementare di San Apollinare, Asolo, via Malombra.

Distretto Pieve: dalle ore 9 alle ore 12, San Vendemiano, via Italia 143.

Distretto Treviso: dalle ore 9 alle ore 12, centro Hub “ex Maber” di Villorba, via della Cartiera.

Il sabato, a iniziare dal 1° aprile, sarà aperto un unico punto tampone presso il Dipartimento di Prevenzione, sede La Madonnina di Treviso, dalle ore 9 alle 12.

La prenotazione dei tamponi è obbligatoria e può avvenire attraverso la pagina dedicata dell’Ulss o collegandosi al portale regionale attraverso il link https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it. Nel portale regionale il cittadino potrà inoltre consultare materiale informativo, accedere alla scheda personale, scaricare il certificato di isolamento in caso di positività e prenotare la vaccinazione.