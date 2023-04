Punto Poste casa e famiglia, ampliati gli uffici nella Marca

Negli uffici postali di Treviso, Mogliano Veneto, Montebelluna, Castelfranco, Lancenigo e Vittorio Veneto sono disponibili i “Punto Poste Casa & Famiglia”, uno spazio dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia. Un unico punto di contatto pensato per semplificare e valorizzare la relazione con il cliente.

Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia è disponibile l’offerta Poste Energia che prevede il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi. Le opzioni di pagamento sono due: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa, a rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati. L’offerta si distingue inoltre per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e incentiva il consumo consapevole, puntando sulla sensibilizzazione del cliente ai benefici, non solo economici, di contenere i propri consumi. L’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono totalmente compensate.

Si possono chiedere inoltre le offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Ad esempio cambiare il piano tariffario, aderire ad un piano telefonico di PosteMobile Casa oppure attivare, sostituire o ricaricare una sim. Punto Poste Casa & Famiglia consente inoltre di attivare la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di Iban che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, di inviare e ricevere bonifici e di richiedere la domiciliazione delle utenze. Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia, sarà possibile sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. Presso il Punto Poste Casa & Famiglia è possibile richiedere inoltre tutti i prodotti più tradizionali di Poste Italiane come il Libretto di Risparmio Postale o il Buono Fruttifero Postale.