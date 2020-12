Breda di Piave, attivato il Covid point per i tamponi rapidi

Giovedì 3 dicembre è stato attivato il punto tamponi drive-in nel Comune di Breda di Piave. La sede individuata dall'amministrazione comunale, in collaborazione con i medici di Medicina generale, la Regione e l’Ulss 2, è quella dell’immobile concesso all'associazione "Festeggiamenti Campagne", in Piazza Nazioni unite a Campagne, per l'appunto. Gli orari a disposizione dei cittadini che necessitano di effettuare i tamponi rapidi sono il giovedì dalle 12.30 alle 14.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Il Comune ha voluto ringraziare l'associazione per la disponibilità immediata dell'area.