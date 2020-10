Oderzo, stop ai tamponi in ospedale: «Nuovo punto drive-in al Foro Boario»

Tamponi in ospedale a Oderzo: si cambia. Da martedì 6 ottobre i residenti nel distretto opitergino che dovranno sottoporsi al test per il Covid-19 non dovranno più recarsi di persona in ospedale ma in auto al Foro Boario lungo la Postumia dove amministrazione comunale e Ulss 2 hanno allestito un nuovo punto per i tamponi drive-in.

Il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, spiega ai nostri microfoni: «Il nuovo Covid point per i tamponi drive-in sarà operativo tutte le mattine con orario 7-13. Abbiamo deciso di dare in concessione all'Ulss 2 anche gli spazi interni del capannone adiacente all'area dei controlli. Uno spazio che sarà ad uso esclusivo del personale sanitario. In questo modo - continua il sindaco - andremo a eliminare il rischio che possibili pazienti positivi entrino in ospedale, risolvendo al tempo stesso anche i problemi per trovare parcheggio, segnalati da diversi cittadini. Con il nuovo punto tamponi non servirà nemmeno fermarsi. Abbiamo già individuato un percorso che porterà in tutta sicurezza gli automobilisti a raggiungere il tendone per i test».