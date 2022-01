Villorba, punto tamponi per le scuole alla Polisportiva di Catena

Mercoledì 2 febbraio, dalle ore 15 alle 18, è prevista, salvo cambiamenti dell’ultima ora, l’apertura del punto tamponi dedicato alle scuole dell'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano. Il nuovo spazio messo a disposizione dal Comune di Villorba già quando richiesto lo scorso dicembre dai vertici Ulss 2 si trova presso la Polisportiva di Catena in via Postioma 54/d. Gli spazi sono stati allestiti secondo le linee guida e i volontari, 5 assistenti sanitari e 5 medici che avevano già dato da tempo la loro disponibilità, sono pronti a scendere in campo a supporto dello staff sanitario dell'Ulss 2. Il punto tamponi di Catena è collegato al sistema informatico regionale e sarà in funzione il lunedì e venerdì mattina dalle ore 9 alle 12 e il mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

Il commento

«L'amministrazione comunale - ha detto Francesco Soligo, sindaco di Villorba - è sempre stata reattiva nel supportare le iniziative in ambito sanitario atte a contenere, grazie a prevenzione e monitoraggio, i danni causati dalla pandemia ancora in corso. Ora siamo pronti anche a questo ulteriore servizio che può, come sempre, contare sulla lodevole disponibilità dei volontari, medici e infermieri villorbesi».