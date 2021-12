La prestigiosa qualifica europea QEP al fotografo trevigiano Arcangelo Piai

Arcangelo Piai, fotografo professionista dal 1989 e socio CNA si è aggiudicato la qualifica QEP (Qualified European Photographer) per la fotografia industriale.«Quando mi chiedono qual è l'ambito della fotografia che preferisco, rispondo sempre e senza esitare: “Il lavoro! A me piace documentare il lavoro! – racconta Piai -. Mi piace andare dentro le industrie o nei cantieri dove abbondano polvere, rumore e fatica. È qui, in questi luoghi, che amo stare, dove si produce qualcosa, e dove la mia curiosità e voglia di conoscere trova grandi soddisfazioni. Vivo di fotografia industriale e fotografia di paesaggio è quello che nella vita volevo fare e mi ritengo fortunato per questo».

Il prestigioso riconoscimento di eccellenza fotografica professionale QEP, riconosciuto in tutta Europa, fu istituito nel 1999 dalla Federazione dei Fotografi Europei (Fep), che riunisce associazioni nazionali di fotografi professionisti a livello europeo. La qualificazione è stata assegnata dopo due anni di fermo della Federazione, che ha ripreso la sua attività a Tampere, in Finlandia, durante l’ultimo fine settimana di novembre. Un appuntamento importante molto atteso che ha visto la partecipazione di molti fotografi da tutta Europa. Molti sono stati i panel presentati, in differenti settori, con grande soddisfazione per coloro che hanno superato la valutazione, dimostrando grande umiltà e voglia di mettersi in gioco, condividendo il lavoro personale con tanti altri fotografi arrivati da tutta l’Europa.

Il Diploma di merito e di qualifica verrà consegnato durante una delle due serate dedicate all’evento per la Coppa del Mondo Fotografica (WPC) che si terrà a Roma a fine marzo. Piai è inoltre risultato finalista del WPC Italia 2022 nella sezione “commercial”. Arcangelo Piai, che ha il suo studio a Susegana in via Nazionale 46, ha scelto di specializzarsi in fotografia del paesaggio e industriale. Sono suoi numerosi scatti usati come immagini-simbolo delle colline UNESCO Conegliano-Valdobbiadene in diverse campagne informative e promozionali effettuate da istituzioni e consorzi negli ultimi anni.Arcangelo Piai è stato portavoce di CNA Fotografi Treviso per diversi mandati.