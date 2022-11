Qualità della vita, Treviso tra le prime venti province d'Italia

La Provincia di Treviso si riconferma anche quest'anno ai primi posti della classifica sulla qualità della vita delle province italiane pubblicata da Italia Oggi in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. La Marca è al 16esimo posto assoluto, seconda provincia veneta dopo Verona. Tra gli indicatori che hanno permesso questa performance si segnalano: affari e lavoro (nono posto assoluto e primo in Veneto), sicurezza (terzo assoluto), sicurezza sociale (undicesimo assoluto), popolazione (sesti assoluti). Primo posto assoluto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nei capoluoghi.

Il commento

«Essere tra le prime venti Province italiane per qualità della vita nell'indagine condotta da Italia Oggi è davvero una grande soddisfazione - spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - un risultato che premia sicuramente il grande lavoro fatto negli ultimi anni, specie nel difficile periodo della pandemia e post pandemia. Un risultato che però va condiviso con tutti gli attori del territorio: i comuni, le categorie, le forze dell’ordine, il mondo sanitario, il mondo del terzo settore. Se siamo ancora al top della qualità della vita lo dobbiamo a chi ogni giorno si impegna per tenere alta la qualità del vivere, dalla tutela dell’ambiente alla salute, dalla sicurezza alla cultura, dall’attività produttiva al volontariato. Le istituzioni possono e devono fare la loro parte. Sappiamo bene che queste classifiche vanno prese con le pinze, ma quando gli indicatori ci dicono che siamo prima Provincia in Veneto per affari e lavori, sul podio nazionale per la sicurezza e tra le prime per la sicurezza sociale, sono dati tangibili di una provincia dove tutte le cittadine e tutti i cittadini concorrono a creare il benessere collettivo. Ancora una volta siamo primi assoluto nella raccolta rifiuti, dato confermato proprio oggi anche nella classifica 2022 sull'ecosistema urbano pubblicata dal Sole 24 Ore in collaborazione con Legambiente e Ambiente Italia per la gestione dei rifiuti nei capoluoghi di provincia, che premia Treviso al primo posto assoluto».