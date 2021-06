Qualità della vita dei giovani: la Marca al 75° posto tra le province italiane

Il Sole 24 Ore ha pubblicato lunedì 28 giugno i risultati di un'indagine sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani nelle 107 province italiane. La Marca è all'11° posto per i bambini, al 45° per gli anziani e al 75° per i giovani, ultima provincia di tutto il Veneto con le altre che si collocano tra l’11° posto (Rovigo) e il 58° (Vicenza). I risultati sono consultabili al seguente link.

I dati

Se, per quanto riguarda i bambini, si nota il 99° posto per disponibilità di pediatri rispetto ai bambini e ragazzi tra gli 0 e i 14 anni è sul fronte dei giovani che si registrano i dati più negativi. La Marca risulta al 101° posto per imprenditorialità giovanile, a conferma di una tendenza già registrata negli ultimi anni dei giovani trevigiani ad allontanarsi dal “mettersi in proprio”, in questo ambito la migliore veneta è Belluno al 65° posto. Anche il saldo migratorio totale (negativo) vede la Marca molto indietro, all’83° posto, a conferma di una dinamica demografica che riguarda negli ultimi anni tutto il Veneto ma che, in questo caso, vede la provincia di Verona al 14° posto nazionale (con un saldo positivo): 91esima posizione il tasso di disoccupazione giovanile, probabilmente a causa anche della propensione dei giovani trevigiani a cercare lavoro che, fino a qualche anno fa, veniva premiata dalla quasi certezza dell’assunzione. La Marca è poi al 77° posto per gap degli affitti tra centro e periferia che pare registrare una pesante differenziazione economica e sociale tra chi vive nei centri e chi risiede nei quartieri, differenza che diventa fonte di diseguaglianza soprattutto per le generazioni più giovani. Non sono particolarmente positive neppure le posizioni raggiunte dalla nostra provincia in materia di laureati e altri titoli di studio equivalenti (38^), di aree sportive all’aperto (49^) e di amministratori locali di età inferiore a 40 anni (36^). Se a questi dati si aggiunge quello sui pediatri e, per quanto riguarda gli anziani, l’82° posto per disponibilità di infermieri o l’87° per spesa per trasporto disabili e anziani emerge un quadro che nella sua globalità suon a conferma di analisi già svolte negli anni scorsi per quanto riguarda la qualità della vita complessiva della nostra provincia nel quadro nazionale.

Il commento

«La Marca garantisce ai propri residenti un buon livello di qualità della vita finché il suo sistema economico garantisce occupazione e reddito ma, quando questo sistema entra in sofferenza, non c’è una disponibilità di servizi pubblici “avanzati” (dagli asili nido dove siamo al 49° posto, alla accessibilità delle scuole, 48°, al verde attrezzato, 74°) che permettano di “controbilanciare” l’indebolimento economico con un sistema die welfare all’avanguardia - conclude Luigi Calesso, portavoce di Coalizione civica - Ce n’è di che riflettere per amministratori comunali, provinciali e regionali».