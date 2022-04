Quarta dose a settembre, l'Ulss 2: «Decide il Ministero ma siamo disponibili»

«Il Covid c'è ancora ma per fortuna arriva poco negli ospedali, soprattutto in terapia intensiva». Mercoledì 6 aprile il dg dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, inizia con queste parole il punto sull'andamento della pandemia nella Marca.

«La quarta dose di vaccino anti-Covid andrà fatta di sicuro alle persone fragili nelle prossime settimane» aggiunge Benazzi. Sulla possibilità di una quarta dose per tutti a settembre, invece, il direttore generale dell'Ulss 2 commenta: «Spetterà al Ministero decidere, se in autunno sarà necessario tornare a vaccinarsi noi siamo disponibili». I nuovi contagi intanto restano in aumento: «La variante Omicron 2 ci preoccupa ma, pur essendo molto contagiosa, non sta portando ad aumenti significativi dei ricoveri in ospedale. Nelle scuole i contagi sono di nuovo in aumento ma è un bene perché in questo modo si viene a creare un'immunità di gregge anche tra gli studenti non vaccinati. Credo - conclude Benazzi - che con l'arrivo della bella stagione la situazione tornerà di nuovo alla normalità».