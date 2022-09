Covid, Zaia: «Nuovo vaccino in Veneto per chi deve fare la quarta dose»

«Da lunedì 12 settembre, in Veneto, stanno venendo somministrati i nuovi vaccini bivalenti anti-Covid, adeguati alle ultime varianti Omicron, destinati a chi deve fare la quarta dose». Ad annunciarlo, martedì 13 settembre, sono stati il presidente Zaia e l'assessore regionale Lanzarin nel nuovo punto stampa da Palazzo Balbi.

«La quarta dose in Italia è autorizzata per gli Over 60 e per tutti i pazienti fragili con più di 12 anni - ha esordito il Governatore prima di passare la parola all'assessore Lanzarin -. 350mila le dosi di nuovo vaccino (Pfizer) già arrivate in Veneto. Dalla prossima settimana sarà disponibile anche il nuovo serio prodotto da Moderna. 1700 i cittadini che si erano già prenotati nella serata di lunedì, 273 le dosi somministrate con il nuovo siero». Consigliata la prenotazione online a chiunque debba recarsi nei centri vaccini della Regione. Il bollettino di Azienda Zero, intanto, registra una situazione sempre più sotto controllo a livello di contagi e ricoveri. In tutta la regione, oggi, sono meno di 3mila i positivi al virus (2.910). Negli ospedali restano 508 ricoverati positivi e 22 pazienti in terapia intensiva.

Vaccino antinfluenzale

In chiusura Zaia e Lanzarin hanno dato anche un importante aggiornamento sulla campagna di vaccinazioni contro l'influenza stagionale: «Le dosi verranno somministrate da fine ottobre, 900mila i vaccini che arriveranno in Veneto. La Regione ha già siglato l'accordo con le farmacie che da quest'anno potranno somministrare 500mila dosi a livello regionale. Sarà il medico di base, invece, a dover indicare agli assistiti se vaccinarsi sia con la quarta dose che con l'antinfluenzale o aspettare 120 giorni di tempo tra una vaccinazione e l'altra».