Covid, l'Ulss 2 apre le prenotazioni per la quarta dose

L’Ulss 2 ha aperto da oggi, mercoledì 13 luglio, le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid. La vaccinazione è rivolta alle persone di età pari e superiore ai 60 anni e a tutti i cittadini fragili dai 12 anni in su. Le patologie che fanno rientrare un cittadino nella categoria dei fragili sono indicate nella seguente tabella diffusa dall'Ulss 2:

I dosaggi per la dose booster sono quelli autorizzati in base all’età: agli Over 18 sarà somministrato il vaccino Novavax. Ai centri vaccini si potrà accedere prenotandosi sul portale regionale o nelle farmacie aderenti. Possibile anche l’accesso diretto presso uno qualsiasi dei Cup secondo gli orari di apertura, ma rimane caldamente raccomandata la prenotazione per poter fornire un servizio migliore all’utenza.

Positivo il presidente Marcon

Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia di Treviso ha scoperto di avere il Covid nella mattinata di mercoledì 13 luglio: «Molti sostengono che questa nuova percentuale di contagi (con sintomi accettabili per merito dei vaccini) sia propedeutica alla tanto auspicata immunità di gregge. Io non sono un esperto in queste dinamiche o questi studi, ma di fatto oggi, entro a far parte di chi contribuisce a questa immunità.

Il tampone odierno ha dato esito positivo e mi trovo a casa nel rispetto dell'isolamento previsto per i vaccinati. Non ho sintomi e rassicuro tutti che posso far fronte agli impegni presi rendendomi disponibile da remoto. Vi terrò aggiornati e sono sicuro che posso contare sulla vostra collaborazione perché so di essere circondato da "una squadra fortissimi"» conclude il presidente.