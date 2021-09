Più sicurezza nei quartieri: i cittadini si pagano la vigilanza

Dopo l'escalation di furti negli ultimi mesi in cinque comuni della Marca partirà a breve un nuovo servizio di vigilanza privata nei quartieri pagata dai singoli cittadini. L'idea, per il quarto anno consecutivo, nasce dalla pagina Facebook dell'associazione "Furti in corso" e verrà inizialmente applicata ai territori di Roncade, Silea, Casier, Carbonera e San Biagio di Callalta. Il servizio dei vigilantes quest'anno sarà attivo anche nella nuova fascia oraria dalle 18 alle 22, dall'1 novembre al 31 marzo (mesi mediamente con più furti), mantenendo comunque attiva come tutto l'anno anche l fascia 22-06. Il costo per questa iniziativa di sicurezza urbana verrà interamente pagato dalle famiglie aderenti, oggi circa 400 ma con tantissime ancora in lista d'attesa. Ufficializzati anche i costi: 13 euro al mese per 5 mesi per la fascia serale e 16 euro annuali per la fascia notturna.