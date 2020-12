Questionario sui trasporti scolastici per gli studenti della Marca

Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha preso parte lunedì 14 dicembre al tavolo convocato in Prefettura per discutere in su come organizzare il trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, prevista per il 7 gennaio. All’incontro hanno partecipato, oltre al Prefetto e la Provincia, anche i Comuni sede degli istituti scolastici, i rappresentanti della Regione Veneto, la motorizzazione civile di Treviso, l'ufficio scolastico provinciale e Mom.

«Un incontro strategico in questa situazione - spiega Marcon - durante il quale sono state illustrate al Prefetto le linee guida del piano del trasporto e le relative problematiche, già discusse e approvate dalGoverno venerdì scorso. Abbiamo affrontato anche il tema della certezza delle risorse finanziarie disponibili per poter procedere agli affidamenti ai privati per il potenziamento del servizio. Sulla base di quanto emerso dalla discussione ed esposto dalla dottoressa Sardella e dalla Regione, che ha coordinato la distribuzione di un questionario a tutti gli studenti sull’uso dei mezzi pubblici, il tavolo è stato aggiornato per assumere le decisioni a venerdì 18 dicembre, quando saranno acquisti gli esiti dell'indagine e le indicazioni dei dirigenti scolastici».