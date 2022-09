Manda in frantumi la vetrata di una pizzeria da asporto, 47enne denunciato

Erano le 22.30 circa del giorno di Ferragosto scorso quando un individuo, forse alterato dall'alcool, si era avvicinato all’ingresso di una pizzeria da asporto di Quinto di Treviso, in via Vittorio Emanuele, dove già un paio d’ore prima aveva effettuato una consumazione e, dopo aver pronunciato alcune frasi minacciose verso gli addetti dell’esercizio pubblico, aveva improvvisamente scagliato una bottiglia di vetro contro la vetrata della pizzeria mandandola in frantumi, provocando un danno di alcune migliaia di euro.

Ne era scaturita una denuncia da parte del titolare della struttura ai carabinieri ed al termine delle indagini del caso, fra i quali la raccolta delle testimonianze dei presenti all’episodio e la visione dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi interessati, i militari dell’Arma sono risaliti al presunto autore del danneggiamento, un 47enne della zona, la cui posizione sarà ora al vaglio della Procura di Treviso.