La solidarietà va di corsa al memorial "Meneghello"

Di corsa per aiutare chi ha più bisogno. La solidarietà è, da sempre, il principale traguardo del Memorial Paolo Meneghello – Trofeo Lucio Bottiglieri, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio che domenica 3 settembre, con partenza alle 9 dalla chiesa di Santa Cristina di Quinto (Treviso), promette di coinvolgere circa duemila appassionati.

Il Memorial Paolo Meneghello, giunto alla 35^ edizione, e il Trofeo Lucio Bottiglieri, di cui si celebra il decimo anno, hanno alle spalle una lunga storia di vicinanza a chi soffre e anche quest’anno l’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a due associazioni attive sul territorio, la LILT e l’ADVAR, realtà trevigiane impegnate nel campo della prevenzione oncologica e del sostegno a quanti sono costretti a convivere con la malattia tumorale.

«Ringrazio il comitato organizzatore, la famiglia Meneghello, i tantissimi volontari, i partner e tutti coloro che con la propria iscrizione alla 35esima edizione del Memorial Paolo Meneghello e alla decima edizione del Trofeo Lucio Bottiglieri contribuiscono a tenere vivo il ricordo, ma soprattutto a nutrire la speranza», ha affermato il Presidente di CMB, Tiziano Cenedese, durante la presentazione dell'evento tenutasi oggi presso il Centro Direzionale di CentroMarca Banca. «Fin dalla sua fondazione questa iniziativa ha creato legami indelebili tra le persone e ha fornito un concreto supporto a chi lotta contro le malattie tumorali. Donare è un atto d’amore. E ‘correre per donare’ è un chiaro e ammirevole atto di consapevolezza di come le nostre azioni quotidiane se unite tutte insieme possono trasformarsi in un sostegno generoso e concreto a favore della ricerca e di chi ogni giorno si prende cura dei malati più fragili e delle loro famiglie a garanzia della dignità della vita. I proventi saranno per infatti devoluti a LILT Treviso e ad ADVAR, due associazioni locali che incarnano il nostro spirito di mutua assistenza e supporto nei momenti di difficoltà. Prendersi cura della comunità è da oltre 130 anni nella mission di CentroMarca Banca e dei suoi Soci. Valori, legami, presenza e impegno sono al centro del nostro essere banca, del nostro essere al fianco di famiglie e imprese, di istituzioni e di chi, proprio come in questa occasione, si pone come obiettivo il bene comune».

Il 35° Memorial Paolo Meneghello – 10° Trofeo Lucio Bottiglieri offrirà due percorsi che si svilupperanno sulle distanze di 6 e 12 chilometri. La partecipazione è aperta a tutti: più saranno gli iscritti e maggiore sarà l’entità della donazione che il comitato organizzatore, guidato dall’Us Atletica Quinto Mastella, farà a LILT e ADVAR.

«Quando sport e solidarietà vanno a braccetto, si possono raggiungere grandi traguardi”, le parole del rappresentante del comitato organizzatore, Massimo Benetello. “Il Memorial Paolo Meneghello è nato, ormai tanti anni fa, con sessanta partecipanti e una donazione iniziale di centomila lire. Ma da allora di strada ne abbiamo fatta parecchia: nelle ultime edizioni l’evento è cresciuto sino a superare i duemila partecipanti e complessivamente abbiamo donato in beneficenza oltre 240 mila euro. Ringraziamo la famiglia Meneghello, in particolare le sorelle di Paolo, Anna e Luigina, CentroMarca Banca e tutte le realtà che ci supportano. Siamo sicuri che anche quest’anno sarà un successo».

Le iscrizioni al 35° Memorial Paolo Meneghello – 10° Trofeo Lucio Bottiglieri saranno possibili anche domenica 3 settembre, a partire dalle 7 e sino all’orario di partenza, presso la chiesa di Santa Cristina di Quinto. L’obiettivo? Superare i 1800 partecipanti dell’edizione 2022. Un traguardo ambizioso, ma il motore della solidarietà permette di sognare in grande.

«L'appuntamento del Memorial Paolo Meneghello rappresenta per la LILT un'occasione per ripensare al suo impegno con il territorio trevigiano e alle collaborazioni che nel tempo si sono realizzate – il commento del presidente di LILT Treviso, Alessandro Gava -. Familiari e amici di Paolo hanno saputo creare una macchina organizzativa che vede l'adesione partecipe di gran parte della comunità di Santa Cristina e dei paesi vicini, realizzando una manifestazione che è cresciuta nel tempo ed è sempre coronata da un grande e festosa partecipazione di persone. Fin dall'inizio gli organizzatori hanno deciso di sostenere la nostra Associazione con fiducia e con la convinzione di partecipare ad un progetto che lega la prevenzione con l'assistenza ed il supporto agli ammalati di tumore. Quello tra LILT e Memorial Paolo Meneghello è senz'altro il sodalizio più longevo che abbiamo realizzato e i cospicui fondi raccolti in questi anni ci hanno permesso di realizzare molti interventi a favore della nostra collettività e delle persone che devono affrontare un duro percorso di malattia».

«A nome mio e di tutta l'ADVAR – ha aggiunto la presidente di ADVAR Treviso, Anna Mancini Rizzotti - vorrei esprimere la nostra sentita gratitudine alla famiglia Meneghello, che, nel suo affettuoso ricordo, non dimentica la nostra Fondazione, continuando a sostenerci. Estendo la nostra riconoscenza a CentroMarca Banca che, grazie al Presidente Tiziano Cenedese e al Direttore Claudio Alessandrini, sa cogliere e supportare progetti ed iniziative di valore, in aiuto all'ADVAR e alla nostra comunità, di cui tutti facciamo parte».