Asolo, da martedì la raccolta beni di prima necessità per l'Ucraina

Non si ferma la solidarietà della Marca nei confronti del popolo ucraino. Da martedì 8 marzo il comune di Asolo avvierà la raccolta beni di prima necessità a sostegno delle famiglie sfollate in fuga dalla guerra. Il punto di raccolta sarà alle ex scuole elementari di Villa d’Asolo, aperte martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Verranno raccolti:

Cibi in scatola e a lunga conservazione, omogenizzati, latte in polvere, pasta, riso, minestre liofilizzate in busta, tonno e scatolame, biscotti confezionati, frutta secca, barrette energetiche, tè in bustine, caffè solubile, barrette di cioccolato. Controllare che la data di scadenza sia la più lontana possibile.

sia la più lontana possibile. Posate, piatti e bicchieri monouso, fazzoletti di carta, tovaglioli

Medicinali e prodotti per il primo soccorso: garze, disinfettanti (non a base alcoolica), asciugamani in microfibra, bende, mascherine, guanti (da misura S a ExtraLarge), siringhe, cerotti, coperte termiche, Paracetamolo, antinfiammatori, soluzione salina (Fisiologica), amuchina, antibiotici ad ampio spettro, antidolorifici, salviette disinfettanti. Anche in questo caso, attenzione alle date di scadenza.

Prodotti igiene personale: dentifricio, spazzolini, pannolini, assorbenti, asciugamani di carta, bagnoschiuma e shampoo, asciugamani piccoli e grandi (per doccia), saponi liquidi, salviette umidificate.

Materiali per pulizie (scope, mocio, detergenti per pavimenti, detergenti per superfici, detersivi per stoviglie ... spugne) e sacchetti per spazzatura.

Torce

Power bank

Batterie

Sacchi a pelo

Materassini da campeggio

Fiammiferi

Accendini

I prodotti dovranno essere suddivisi tra loro: alimenti con alimenti, medicinali con medicinali, prodotti per l'igiene con prodotti per l'igiene e via dicendo. Verrà accettato solo il materiale indicato. Per informazioni e per dare la propria disponibilità ad aiutare nel punto di raccolta: protezionecivile@comune.asolo.tv.it oppure chiamando il numero: 3313644601. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consolato Italiano di Ucraina.