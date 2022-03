Mogliano si mobilita per l'Ucraina, decine di donazioni in piazza

Un flusso continuo di auto e cittadini, sabato mattina dalle 8.30 fino alle 14.30, ha riempito la piazza davanti al municipio di Mogliano. I residenti hanno risposto con grande generosità alla raccolta beni di prima necessità per la popolazione ucraina.

I volontari della Protezione civile hanno raccolto: sacchi a pelo, coperte e alimenti non deperibili destinati alle popolazioni ucraine duramente colpite dalla guerra. «Questa mattina mi si è riempito il cuore di gioia nel vedere centinaia di oglianesi riversarsi in piazza per donare - il commento del sindaco, Davide Bortolato - Un grande esempio di solidarietà che mi fa sentire orgoglioso della città che rappresento: grazie, Mogliano. Un enorme grazie va ai tantissimi volontari che hanno lavorato per raccogliere, stoccare e spedire i beni, come Protezione civile, Pro Loco, Caritas, scout di Mogliano 1 e Mogliano 2. Grazie anche alla Giunta e agli assessori, presenti e operativi» conclude il primo cittadino.

Subito dopo la raccolta, i beni sono partiti verso la Caritas di Vittorio Veneto che li porterà direttamente lungo i corridoi umanitari in Ucraina. Il prossimo sabato, 12 marzo, si replica. L'amministrazione comunale invita i cittadini a rimanere aggiornati tramite i canali social del Comune, per conoscere se vi siano particolari esigenze sul materiale da raccogliere. Per qualsiasi informazione riguardante l'emergenza Ucraina, è possibile chiamare l’ufficio politiche sociali allo 041 5930609.