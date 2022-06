No al cinodromo di Maserada: raccolte 67mila firme

Il primo evento che inaugurerà la pista per levrieri a Maserada sul Piave si terrà domani, domenica 12 giugno, al parco Parabae e consisterà in prove di corsa finalizzate al rilascio delle licenze racing. Prove che, secondo i comitati animalisti della provincia di Treviso, avverranno su una pista con caratteristiche tali da non garantire né l’incolumità né la sicurezza dei cani, in palese violazione della convenzione stipulata tra il Comune di Maserada ed Enci Servizi srl, oltre che del regolamento Enci stesso.

«Studi scientifici, come quello del professore Andrew Knight, e abbondanti dati provenienti dai paesi anglosassoni dimostrano che le piste ovali con le caratteristiche tecniche di quella di Maserada sul Piave sono molto pericolose per i cani che, lanciati a tutta velocità, restano vittime di incidenti, anche mortali, fin dalla prima curva che affrontano» sottolineano le associazioni Enpa, Lav, Lndc, Oipa e Pet Levrieri. Sono già previste due giornate di gare, una nazionale per il 25 settembre e una internazionale per il 16 ottobre, il che rappresenta un grave precedente, perché introduce la possibilità di svolgere nel nostro Paese competizioni nazionali e anche internazionali di racing. Anche se questo tipo di gare differisce per una serie di aspetti da quelle con scommesse praticate nei paesi anglosassoni, vi sono affinità che lo rendono oggettivamente pericoloso per i cani e non solo. «Sono oltre 67mila le persone che, alla luce dei gravi rischi evidenziati, hanno firmato la petizione per chiedere la chiusura della pista. Il prossimo 25 giugno incontreremo il sindaco Marini ed esporremo le nostre ragioni e quelle della cittadinanza, affinché vengano prese seriamente in considerazione per rivalutare la convenzione» concludono le associazioni animaliste. La petizione può essere sottoscritta al seguente link.