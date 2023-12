Senza dimora accolti in chiesa, raccolta firme per cacciare il parroco

La bella storia di accoglienza e solidarietà con protagonista il parroco di Santa Maria del Sile che, nelle scorse settimane, aveva aperto le porte della chiesa a sei migranti e senzatetto rimasti fuori dal dormitorio di via Pasubio, non è andata giù ad alcuni residenti del quartiere trevigiano. In queste ore è stata preparata una raccolta firme cartacea, indirizzata al Vescovo Michele Tomasi per chiedere che don Giovanni Kirschner venga sollevato dal suo incarico e sostituito al più presto.

Come riportato da "Antenna 3", diversi residenti di Santa Maria del Sile sarebbero esasperati dai comportamenti dei sei ospiti attualmente accolti nella chiesa della parrocchia. Al mattino i senza dimora sono stati visti fare i loro bisogni a cielo aperto, uno dei migranti starebbe dormendo in una tenda mentre un altro richiedente asilo si aggirerebbe per il quartiere urlando frasi come "La fine è vicina", rendendo la convivenza tra residenti e senza dimora sempre più difficile. La petizione è stata stampata e la petizione sembra destinata a montare ancor di più nelle prossime ore.