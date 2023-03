Cesare ha bisogno di un cane da accompagnamento, il web si mobilita

Il piccolo Cesare ha perso la vista a causa di una malattia. La mamma, Valentina Mastroianni, ha lanciato da Conegliano, in provincia di Treviso, una raccolta fondi per addestrare un amico speciale a seguirlo e fargli compagnia: Joy, un cucciolo di Labrador.

La mamma racconta su GoFundMe che Cesare è un bambino di cinque anni solare, autonomo ed esploratore nonostante le difficoltà che la vita gli ha riservato. Il piccolo è malato di neurofibromatosi (NF1), una rara malattia che nel suo caso è associata a un glioma, un tumore delle vie ottiche in seguito al quale non vede più. Dopo essere stato accudito e addestrato da professionisti, Joy, un anno e mezzo, è pronto per iniziare il percorso che lo porterà a diventare cane d’assistenza, che darà a Cesare supporto pratico nella vita di tutti giorni ma anche emotivo. La storia di Cesare e Joy ha ricevuto un’ondata di solidarietà: grazie a 540 donazioni sono stati infatti raccolti 13.800 euro (l'obiettivo era arrivare a 6mila). La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/cessarejoy-cane-dassistenza-di-un-bambino-cieco.

L'appello

«La raccolta fondi - conclude Valentina - servirà a finanziare l’intero progetto (Joy sarà seguito da professionisti) e la somma raccolta verrà donata all’Associazione Aps Ananda Guna K9 come contributo a sostegno progetto. Nel caso in cui vengano raccolti più fondi rispetto a quelli necessari - precisa - verranno utilizzati per tutte le attività future inerenti a Cesare e alla sua crescita».