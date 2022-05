San Biagio, volontari raccolgono sei cassoni di rifiuti abbandonati

Nell’arco di un pomeriggio hanno ripulito una decina di chilometri di rive e fossati, riempiendo ben sei cassoni di rifiuti. Super lavoro per una trentina di volontari sabato 14 maggio a San Biagio di Callalta.

In occasione della passeggiata ecologica promossa dal Contratto di fiume Meolo, Vallio e Musestre in collaborazione con le associazioni Oblique e Callis Alta, è stata organizzata la speciale raccolta rifiuti. I volontari, armati di guanti, sacchi e voglia di fare, hanno percorso tratti di corsi d’acqua dal capoluogo verso la frazione di Cavriè e poi nelle frazioni di San Martino e Olmi raccogliendo un'enorme quantità di rifiuti abbandonati. «L'iniziativa - conclude l’assessore all’ambiente, Pino Favaro - si inserisce tra le attività del contratto di fiume che mirano a coinvolgere i cittadini in un processo di democrazia partecipata. Abbiamo voluto dimostrare che alle volte bastano piccoli gesti, come qualche ora dedicata alla pulizia del proprio territorio, per raggiungere risultati a beneficio di tutta la comunità».