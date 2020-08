Auto sportive in Dogana, donati mille euro all'ospedale

Circa 1.100 euro donati all'Onlus "Per mio figlio" per l'Oasi Pediatrica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Questo il risultato del ricavato dell'evento per auto sportive "Race Wars" andato in scena lo scorso luglio in zona Dogana. A consegnare l'assegno, nelle mani del primario Stefano Martellossi e dell'infermiera Chiara Torresan, è stato Simone Stefanelli, ossia l'organizzatore della manifestazione insieme alla New Garage Customs. Un sentito ringraziamento per la solidarietà dimostrata è poi arrivato dal dr. Fabio De Longhi della onlus: «A tutti loro va il mio grazie, oltre a quello del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, per aver sostenuto la raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus per l'Ulss 2 Marca Trevigiana».

