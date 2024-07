Una festa di musica per i 35 anni di radio Birikina

Sono 35, praticamente una ragazzina... solare, spigliata, con tutta l'energia che hanno i giovani. Radio Birikina, l'emittente radiofonica che ha accompagnato generazioni di ascoltatori con la sua musica e la sua passione, celebra quest'anno il suo 35° compleanno. Ha mandato il primo disco on air, il "Cuore Matto" dell'indimenticato Little Tony, il 10 luglio 1989 ed è lì che è iniziata la cavalcata alla conquista di un posto speciale nel cuore degli italiani, diventando la stella polare per gli amanti della musica più varia e dell'intrattenimento genuino. Nel corso degli anni, Radio Birikina è evoluta ma non ha mai perso la propria identità. Grazie a una programmazione ricca e variegata, l'emittente ha attraversato epoche musicali diverse, dalle grandi hit degli anni '60 e '70 fino ai successi contemporanei, senza mai perdere il suo inconfondibile stile. Nata per portare nelle case degli italiani la migliore musica nazionale e internazionale degli anni Sessanta, Radio Birikina, nel tempo, ha allargato i confini temporali e oggi è un vero panorama globale di hit di tutti i tempi.

La passione per la musica, l'attenzione ai gusti del pubblico e la capacità di rinnovarsi sono stati i pilastri su cui si è costruita una storia di successo lunga 35 anni. Grazie a un team di professionisti appassionati e competenti, Radio Birikina ha saputo creare un legame profondo con i suoi ascoltatori, diventando parte integrante della loro quotidianità. Oggi, intorno alle 35 candeline che Radio Birikina spegne, c'è anche Birikina TV, l'alter ego in versione video della radio che tutti ascoltano... e sempre più vedono. Radio Birikina e Radio Birikina TV sono proprietà di Klasse Uno Network, il più vasto gruppo radiotelevisivo nazionale, leader di ascolti nel nordest.

Fanno parte del network 7 stazioni radio e 4 canali televisivi complementari in termini di formato e target, che permettono di raggiungere diverse fasce di pubblico: Radio Birikina e Birikina TV - Radio Bellla & Monella e Bellla & Monella TV - Radio Piterpan e Piterpan TV - Radio SorRriso e SorRriso TV - Radio Marilù - Radio Gelosa - Vibra FM E dai 35 in poi, che si fa? Guardando al futuro, Radio Birikina si impegna a continuare la sua missione di diffondere la musica più bella ed intrattenimento di elevata qualità, sempre rendendo protagonisti i suoi ascoltatori. Con un occhio sempre rivolto alle nuove tendenze, l'emittente è pronta ad affrontare le sfide dei prossimi anni, continuando a essere un faro nella scena radiofonica italiana.