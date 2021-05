Radio Company torna in centro città: inaugurata in centro la nuova "Magic Box"

È stata inaugurata stamattina in piazzetta Aldo Moro la "Magic Box" di Radio Company – Radio Wow, un vero e proprio hub radiofonico che trasmetterà da Treviso tutti i giorni, dal martedì alla domenica (per circa quattro ore al giorno, sia al mattino che al pomeriggio), nei periodi maggio-giugno e ottobre-novembre. Gli speaker di Radio Company, collegati dal centro di Treviso, si alterneranno ai microfoni dello studio mobile (il cosiddetto "acquario") per raccontare le bellezze della città, le sue eccellenze produttive ed enogastronomiche ed informare altresì su tutte le iniziative turistico-culturali promosse dal Comune. Inoltre, verranno anche intervistati personaggi, volti noti dello sport, del web e della tv, rappresentanti delle Istituzioni e delle categorie produttive per dare lustro a tutte le peculiarità di Treviso, anche nell’ambito dell’iniziativa “A Treviso c’è”, campagna di comunicazione voluta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto Urbecom con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori a vivere, acquistare, ammirare e consumare quanto offre Treviso.

«Abbiamo voluto fortemente la presenza di Radio Company e di questa "Magic Box" nel cuore della città perché Treviso merita di essere raccontata e ascoltata anche grazie all’intramontabile linguaggio della radio - afferma il sindaco Mario Conte - Company e Wow saranno il megafono delle meraviglie di Treviso e di tutte le sue eccellenze, oltre che delle iniziative che accompagneranno questa nuova fase che vede, finalmente, cittadini, visitatori e turisti nelle vie e nelle piazze. Questa iniziativa dimostra che siamo pronti a ripartire dopo un anno abbondante di pandemia e lo vogliamo fare attraverso la cultura e le eccellenze del nostro territorio come lo sport, il tempo libero, lo shopping e i prodotti enogastronomici. Ringrazio poi tutti i cittadini per la voglia di vivere e di ripartire dimostrata negli ultimi giorni. Dunque, forza Treviso che il Prosecco è sempre in fresca!».

«Treviso è in tutte le sue bellezze e in tutte le opportunità che possono essere offerte al cittadino con i suoi negozi, al visitatore o ad un appassionato di cultura od enogastronomia con le sue iniziative e i locali tipici - sottolinea invece il vicesindaco Andrea De Checchi - La radio diventa così un mezzo di promozione eccezionale: una Treviso tutta da “ascoltare” attraverso i suoi protagonisti che può diventare poi da “vivere” e da “gustare”. Ora possiamo proprio dire che a Treviso c’è la radio e che la stessa sarà vetrina di promozione per la nostra città!».

«Per noi è un onore poter essere la voce di questa città come media partner del progetto a “Treviso c’è” - conclude Mattia Comin, editore del gruppo Sphera Holding, leader della radiofonia del Nord Est di cui fanno parte diverse emittenti, tra cui Radio Company e Radio Wow - La radio arriva ovunque, a chiunque, su qualsiasi device e sempre in maniera gratuita. Da semplice elettrodomestico che era un tempo è diventata una piattaforma per la comunicazione a 360°, sia per le aziende che scelgono di utilizzarla nel loro media mix, sia per le Istituzioni che come il Comune di Treviso la scelgono per raccontare le meraviglie di questa splendida città. Mi auguro che portare i nostri speaker in piazza per raccontare la ripartenza di Treviso possa anche essere di buon auspicio per tutti, anche perché in città mancavamo ormai dal Capodanno 2018 e quindi tornare di nuovo qui è per noi un bellissimo segnale».