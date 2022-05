Un successo il 2° raduno "Auto Moto d'Epoca" da Cimadolmo a Tezze di Piave

Dopo il grande successo dello scorso anno, “Jimmy & Moira”, esperti organizzatori di eventi dei “Volontari d’Europa Sport & Motori - Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa” federata RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici), hanno organizzato il “2° Raduno Auto e Moto d’epoca”. La giovane coppia affiatata, con la passione dei veicoli vintage, della buona musica e dello stare in compagnia sono riusciti a radunare ben 240 appassionati. 80 autoveicoli compresi motoveicoli e ciclomotori che si sono snodati da Cimadolmo fino alle porte di Oderzo per terminare la sfilata a Tezze di Piave.

Con una spese minimale è stato garantito a tutti i partecipanti una ricca colazione presso lo stand della Pro Loco di Cimadolmo, l’aperitivo presso la cantina “Casa Roma” di San Polo di Piave e il pranzo presso il “Ristoro della Family” a Tezze di Piave. La giornata di sole ha certamente favorito la manifestazione ma gli occhi dei passanti luccicavano più delle carrozzerie delle vetture. Autovetture di tutti le annualità, di marche e provenienze svariate, da “Supercar” alla Ford dello sceriffo, alle vecchissime Fiat e Alfa, una passerella unica.

La sicurezza del percorso, pur vigendo il Codice della Strada, è stata garantita dalla assidua presenza dei Rangers dell’Associazione. Tutto è andato per il meglio grazie all’egida del motto “Più rispetto, meno incidenti” di “Fraternità della Strada”. Un plauso a Marwin e Renato Bettin, famosi appassionati Youtuber, partiti dall’Emilia per il reportage. Presente all’evento anche “Tele Venezia”. Insomma, una giornata spensierata alla portata di tutti e per tutti. L’associazione rinnova ora l’appuntamento al “5° American Car’s Party” previsto per il 10 luglio che vedrà la partecipazioni di alcuni “ragazzi speciali”.