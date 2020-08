Raduno di auto sportive in Dogana: in centinaia per vedere le novità del tuning

Decine di moto, off road e auto modificate, oltre a centinaia di presenze di appassionati di tuning. Questo il risultato del "2° Raduno Auto Sportive - Racewars" andato in scena venerdì sera in zona Dogana a Treviso, nel quartiere di San Giuseppe. Nello specifico, si è trattato di un raduno statico i cui incassi andranno a scopo benefico alla Onlus "Per Mio Figlio" dell'Oasi di pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Tutti i possessori di auto e moto hanno infatti dovuto versare 5 euro all'entrata per esporre il proprio mezzo, mentre l'ingresso è stato gratuito per tutti coloro che hanno voluto semplicemente guardare i mezzi esposti o mangiare magari un panino in compagnia. Nonostante il clima di festa, però, alcuni presenti si sono lamentati per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, soprattutto sul difetto nell'uso delle mascherine e del non rispetto del distanziamento sociale. Proprio per questo motivo a tarda notte nell'area è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale che però, non ravvisando irregolarità in quanto l'evento era ormai volto al termine, non ha proceduto a staccare alcuna multa agli organizzatori della manifestazioni motoristica.

