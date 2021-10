Auto a tutta velocità in Via Ghirlanda: i residenti chiedono dossi più efficaci

Alcuni residenti di Via Ghirlanda e i frequentatori del vicino parco di Villa Manfrin a Treviso lamentano ormai da tempo il passaggio di numerosi automobilisti incuranti dei limiti di velocità da e verso la sede della Provincia. Lungo Via Ghirlanda, inoltre, si affacciano diversi complessi residenziali con pedoni e ciclisti sempre più in pericolo per attraversare la strada.

I rallentatori di velocità erano già stati installati ma i residenti sostengono che siano troppo bassi e non particolarmente efficaci per far rallentare gli automobilisti. I residenti hanno quindi chiesto al Comune di installare e segnalare nuovi dissuasori di dimensioni e caratteristiche tali da indurre gli automobilisti a percorrere la via a una velocità meno elevata di quella odierna. Oltre ai nuovi dossi, i residenti vorrebbero anche un aumento dei controlli da parte della polizia locale in attesa dell'installazione dei nuovi dissuasori.