Ramadan al via anche nella Marca: gli auguri della Diocesi di Treviso

«Oggi più che mai sentiamo il bisogno di un augurio, una preghiera, un impegno quotidiano per la pace. La guerra in Ucraina ci ha riportato in modo forte a questa necessità, che purtroppo avevamo trascurato, nonostante i troppi conflitti sempre presenti nel mondo intero. A voi, e al vostro cammino nel mese di Ramadan, quest’anno, l’augurio di poter costruire pace nelle relazioni quotidiane, in famiglia, al lavoro, nel vicinato, e tra musulmani e cristiani».

Don Bruno Baratto, delegato diocesano per il dialogo tra cristiani e musulmani, si è rivolto con queste parole ai fedeli che sabato 2 aprile hanno iniziato il Ramadan nella Marca. «Solo così potranno davvero crescere pace e giustizia nel mondo intero, un mondo più sereno per tutti, e ancor più per le giovani generazioni - continua Baratto - Preghiamo insieme il Dio della pace: per coloro che possono far cessare la guerra, in Ucraina e nel mondo, e per tutti noi responsabili nel costruire pace ogni giorno. Sia un cammino di bene per tutti, innanzitutto per le vittime di ogni guerra e violenza. Salam aleikoum, la pace sia con voi! Ramadan Karim!»