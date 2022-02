Report Mal'aria, Treviso resta tra le città più inquinate d'Italia

Il nuovo report "Mal’aria" di Legambiente conferma che, anche nel 2021, Treviso è stata tra le città più inquinate d’Italia dalle polveri sottili PM10 e PM2,5.

Per le PM10 il capoluogo della Marca è tra i 17 capoluoghi di provincia (su 102 esaminati) più inquinati d’Italia, cioè tra quelli che raggiungono o superano una concentrazione media annua di queste polveri sottili pari o superiore a 30 picogrammi per metro cubo d’aria. Per rientrare nei parametri di salubrità dell’aria stabiliti dall’organizzazione Mondiale della Sanità la concentrazione di PM10 a Treviso dovrà essere ridotta del 49%. Per quanto riguarda le polveri PM2.5 (ormai considerate le più pericolose per la salute proprio perché sono le la particelle più fini) Treviso è tra le 11 città più inquinate d’Italia cioè quelle che raggiungono o superano una concentrazione media annua di 20 picogrammi per metro cubo dell’aria che respiriamo.

In questo caso, per rientrare nei parametri dell’Oms la riduzione di concentrazione necessaria è del 75% rispetto alla situazione attuale. Per quanto riguarda il biossido di azoto la concentrazione media annua nella nostra città è di 24 picogrammi per metro cubo che vanno ridotti del 59% per raggiungere la condizione di salubrità. Nel consueto rapporto annuale "Mal'aria" di Legambiente che fotografa la situazione del 2021, cinque città del Veneto su sette sono tra le più inquinate d'Italia. La novità di quest'anno è stata il confronto delle medie annuali degli inquinanti con i nuovi parametri decisi dall'Oms per tutelare la salute umana.

Il commento di Legambiente

«La situazione del Veneto è drammatica - dichiara Luigi Lazzaro presidente regionale dell'associazione del cigno verde - i nuovi parametri decisi dall'Oms ci dimostrano quanto lontani siamo da una situazione salubre per i cittadini. Se da un lato la situazione orografica del Veneto è decisamente un dato di fatto, dall'altro questo impone la messa a terra di misure eccezionali e strutturali». Legambiente fa notare come, con mezza regione in allerta rossa, la limitazione del traffico, assolutamente necessaria, non è sufficiente e per questo incalza con l'appello ai sindaci per far rispettare le limitazioni ed alla Regione per attivare delle misure ancora più decise. «È importante che tutti facciano la propria parte - conclude Lazzaro - i sindaci devono far rispettare le ordinanze ed utilizzare i fondi del Pnrr per risanare l'aria, la Regione deve impegnarsi per l'attivazione di strategie complessive in sinergia con le politiche ambientali nei settori dell'agricoltura e dell'energia, oltre a rilanciare un coordinamento tra assessorati per la transizione ecologica».

Le proposte

Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica Treviso, commenta: «Per raggiungere gli obiettivi di riduzione sono necessari interventi a livello nazionale e regionale, ma anche le amministrazioni comunali, a cominciare dalla nostra (vista la pessima situazione in cui ci troviamo) possono fare molto per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico».