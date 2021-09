La rassegna "Farra che Estate!" chiude con successo: ora si pensa all'Autunno

Da maggio ad agosto Farra di Soligo ha portato ai suoi cittadini un’offerta culturale tutta nuova, con la volontà di dimostrare che la ripartenza attraverso la cultura si può fare. I cittadini delle colline Patrimonio dell’Unesco e dei paesi limitrofi hanno risposto molto positivamente alla chiamata, tanto che i 16 appuntamenti hanno coinvolto un pubblico di oltre 1200 persone. Tra passeggiate letterarie nel verde, incontri con l’autore, cinema all’aperto e spettacoli per adulti e bambini, il programma ideato dall’amministrazione con l’associazione culturale coneglianese La chiave di Sophia ha dimostrato una formula indubbiamente vincente.

Vista l’offerta varia e stimolante, anche il pubblico si è connotato per varietà di profili, dall’età alla provenienza. Le prenotazioni hanno dimostrato che i residenti del Comune di Farra si sono affezionati alla rassegna, tanto da presenziare a più appuntamenti. Importante però anche la presenza di spettatori da altre zone della provincia e addirittura da altre provincie venete, grazie alla proposizione di spettacoli in luoghi di interesse paesaggistico e storico. In particolare le passeggiate letterarie e musicate svoltesi lungo alcuni selezionati percorsi collinari hanno richiamato un pubblico ampio e forestiero che ha finalmente trovato un nuovo modo – diverso dall’enogastronomia – per vivere le Colline Patrimonio Unesco.

“Con questi eventi autunnali proseguiamo la rassegna di attività culturali realizzate nei mesi estivi, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e ha anche consentito ai partecipanti di conoscere meglio alcuni luoghi del nostro bellissimo territorio. Vogliamo continuare con le proposte letterarie di vario genere rivolte agli adulti (reading, incontri con l’autore, concerti, passeggiate) e con quelle dedicate ai bambini (laboratori), augurandoci di offrire al pubblico alcuni momenti di piacevole ritorno alla normalità.– spiega Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo

Forti del successo estivo, l’amministrazione ha quindi preparato un calendario eventi per l’autunno, FARRA PROFUMA D’AUTUNNO, altrettanto variegato. Di particolare interesse il ciclo di tre incontri dedicato a Dante Alighieri, proprio nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte. A cura dell’attore Fabio Dalla Zuanna, il percorso, che inizierà il prossimo 24 settembre presso l’auditorium Santo Stefano a Farra di Soligo, ci conduce attraverso i primi tre Canti dell’Inferno, per riscoprirne la drammatica attualità e per saggiare la grandezza linguistica del poeta. Molto atteso il concerto al tramonto per festeggiare la fine della vendemmia 2021, nello straordinario contesto naturale dell’Eremo di San Gallo il prossimo 24 ottobre: un momento per celebrare la natura e i suoi frutti e così renderle omaggio con un concerto dell’orchestra KIARA Ensemble diretta dal M° Giuliano Pavan. Torna l’apprezzato format delle passeggiate letterarie, in versione autunnale tra i colori e i profumi dell’autunno, domenica 10 ottobre attraverso l’itinerario Gor della Cuna, con musiche e letture.

Grande spazio sarà riservato ai bambini, con tre laboratori manuali e letture dove la fantasia e la creatività saranno protagonisti. Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, la partecipazione a tutti gli eventi è su prenotazione e con possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass), salvo modifiche della normativa Le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della salute.

Per prenotare https://bit.ly/EventiFarradiSoligo

Per informazioni sugli eventi: info@lachiavedisophia.com, cultura@farra.it