Red Canzian, aggiunti 500 posti gratuiti al concerto di Silea

L'attesa è quasi finita: sabato 20 maggio (ore 21) agli impianti sportivi di Silea risuoneranno le note di “Stasera non sono solo in tour", concerto-evento promosso e organizzato dal Comune di Silea in collaborazione con Red Canzian.

I tremila posti gratuiti disponibili erano andati esauriti in sole 4 ore nei giorni scorsi ma il Comune di Silea, effettuate le necessarie verifiche di sicurezza, ha deciso di mettere a disposizione 500 nuovi slot prenotabili già da ora attraverso il sito eventbrite.it. La serata evento sarà un regalo alla cittadinanza da parte di Canzian, Comune e aziende locali. Il concerto avrebbe dovuto svolgersi lo scorso settembre ma era stato rinviato per maltempo. Un rischio che, se dovesse ripresentarsi, prevede una data di recupero la sera successiva, domenica 21 maggio.

Red Canzian, con la contagiosa energia che lo contraddistingue, porterà sul palco un concerto dal grande impatto emotivo, che permetterà di ripercorre musicalmente insieme a lui tappe e successi della sua carriera musicale. Dagli inizi, quando a sedici anni con il primo complesso suonava le canzoni dei gruppi più famosi, a oggi, con il lavoro da solista, passando per i brani dei Pooh, molti dei quali scritti da lui. La novità del concerto saranno i “duetti virtuali” con Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e con l’amico di sempre Stefano D’Orazio, performance registrata poco tempo prima della scomparsa. Red, oltre a cantare e suonare il basso, sarà narratore di tante storie inedite, accompagnato da tre musicisti di grande talento: Phil Mer alla batteria (figlio di Canzian), Alberto Milani alle chitarre e Vanni Antonicelli alle tastiere, ai quali si aggiunge Chiara Canzian, vocalist e sempre figlia di Red. Le realtà coinvolte/sponsor dell'evento sono: Associazione Terre d’Acqua, Ca.Re.Di Srl, Centro Commerciale Emisfero Sileamare, Comas Spa, Eurogroup, Farmacia Internazionale, GB Light, Kibernetes, La Dolce Vita, MARFE Srl, Martino Parisi Srl, Pro-Gest Spa, Rch Group, Rui Sistemi di Sicurezza Srl, S.A.B. Riello Srl, Salumificio Da Pian, Sportler, Sport Sile, Texa S.p.A.

«Sarà il mio concerto del cuore - le parole di Red Canzian in conferenza stampa - finalmente a casa. Questo mio spettacolo, portato in tour la scorsa estate, è stato definito come il più bello, e forse è così, per la scelta del repertorio e la qualità dei miei musicisti. Un concerto di duetti virtuali e magici che Silea e io vogliamo regalare alla nostra gente, ma anche a tutti quelli che verranno da lontano. Mi piace immaginare che la mia terra, bagnata dal Sile, si trasformi in una notte magica».

«La primavera di Silea si conclude con un evento di grande spessore - conclude il sindaco di Silea, Rossella Cendron - che, oltre a esprimere un altissimo valore artistico, mette in luce anche la nostra comunità: il riscatto della provincia sui grandi eventi in città. Questo evento è davvero di tutti i cittadini di Silea, il “nostro evento”, ma è anche di tutto il territorio trevigiano e veneto».