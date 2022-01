Red Canzian esce dalla terapia intensiva, Facchinetti: «Sei un vero guerriero»

Migliorano di giorno in giorno le condizioni di salute di Red Canzian: dopo il ricovero in ospedale per una forma infiammatoria molto seria, l'artista trevigiano sta rispondendo molto bene alle cure e nelle scorse ore è uscito dalla terapia intensiva.

Ad annunciarlo è stato il suo fidato compagno di band, Roby Facchinetti, che dalla sua pagina Facebook ha scritto: «Grazie a Dio Red ha superato benissimo la grave infiammazione che gli era stata diagnosticata. Ora avrà bisogno di un periodo di convalescenza perché possa ritornare molto presto alla sua meravigliosa vita di sempre. Caro Red, hai dimostrato ancora una volta di essere un vero guerriero, ti abbracciamo forte e ti vogliamo bene» conclude Facchinetti. Centinaia i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore all'artista: non solo fan ma anche colleghi e celebrità del mondo dello spettacolo.