Referendum sul lavoro, al via la raccolta firme di Cgil Treviso

Inizia una settimana ricca e densa di appuntamenti per la Cgil di Treviso: mercoledì 24 aprile il segretario generale della Camera del Lavoro trevigiana, Mauro Visentin, ha presentato le iniziative del sindacato dedicate alle giornate del 25 Aprile e del Primo Maggio.

Il referendum

"Per il lavoro ci metto la firma" è il nome della raccolta firme che prenderà il via domani, giovedì 25 aprile, da Treviso e Mogliano Veneto. Nel pomeriggio i sindacati saranno in piazzetta Aldo Moro e in Restera a Treviso, ma anche in piazza Caduti a Mogliano Veneto con i banchetti della raccolta firme dedicati ai quattro referendum popolari dedicati al mondo del lavoro lavoro. Si tratta di quattro quesiti abrogativi che i cittadini potranno sottoscrivere anche online, sempre da giovedì pomeriggio: il primo quesito riguarda il Jobs Act e l'abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi. Il secondo punta ad abrogare le le norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, il terzo chiede il ripristino del Decreto dignità e l'abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine mentre l'ultimo sarà dedicato all'abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. «Chiediamo un lavoro più sicuro, dignitoso, stabile e tutelato - dice Visentin -.In provincia di Treviso puntiamo a raccogliere circa 20mila firme».

Il 25 Aprile

Non solo referendum, però: Cgil Treviso festeggerà il 25 Aprile già dalla mattinata di giovedì presenziando alle celebrazioni istituzionali indette dal Comune di Treviso e spostandosi, nel pomeriggio, in stazione a Treviso Centrale per deporre una corona in memoria dei lavoratori caduti durante la Resistenza. Sabato 27 aprile, infine, l'evento che farà da ponte alle celebrazioni tra la Festa della Liberazione e il Primo Maggio. Stiamo parlando dello spettacolo "Il partigiano Santiago", tratto da Italo Calvino, e messo in scena da Andrea De Manincor il 27 aprile alle 20.30 nell'auditorium Cgil di via Dandolo.

Nessuna celebrazione trevigiana invece per il Primo Maggio. Una delegazione di Cgil Treviso partirà infatti alla volta di Monfalcone dove è in programma la mobilitazione nazionale dei sindacati in occasione della Festa dei lavoratori.